شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يقود دفاع الأهلي أمام بلاتنيوم رغم طرد مباراة النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الارتياح سيطرت على الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، بعد تأكد مشاركة أيمن أشرف نجم دفاع الفريق في مواجهة بلاتنيوم المقبلة ببطولة دوري أبطال افريقيا.

ورغم حصول أيمن أشرف على بطاقة حمراء في مواجهة النجم الساحلي، إلا أن الإتحاد الافريقي قرر ايقاف المدافع الدولي لمباراة واحدة فقط، وهو ما حدث في مباراة الهلال السوداني الماضية والتي غاب عنها أيمن أشرف، وبالتالي يحق للاعب المشاركة في مواجهة بطل زيمبابوي.

واستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم الأربعاء عقب الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب الفوز على الاتحاد السكندرى أول أمس الاثنين بأربعة أهداف نظيفة فى الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ويستعد الأهلى لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى يوم السبت المقبل على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة في مران الفريق، الذي ينطلق في الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي "الكاف"، فيما يقام الاجتماع الفني للمباراة في الثانية ظهر الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني في مقر النادي بالجزيرة، بحضور ممثلي الفريقين، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

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ويصل فريق بلاتينيوم إلى القاهرة فجر غد الخميس، حيث حرص مسؤولو النادي الأهلي على التواصل مع الفريق الزيمبابوي، لمعرفة موعد وصوله.

ويقام المؤتمر الصحفي للمباراة في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب السلام، على أن يتبعه مران الفريق في التاسعة مساء.

وتقام مباراة الأهلي وبلاتنيوم في حضور 10 الاف متفرج، وتعد شركة تذكرتي هي المسئولة عن توزيع تذاكر المباراة حيث تم طرح التذاكر عبر الموقع الرسمي للشركة، في الوقت الذي حددت الشركة العديد من المنافذ لاستلام التذاكر منها فروع الأهلي الثلاثة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.