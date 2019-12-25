شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر اتصال سيد عبد الحفيظ بمهاجم إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد الشريف مهاجم الأهلي المعار لإنبي لإصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية، خلال مباراة الفريق البترولي لحرس الحدود التي أقيمت اليوم الأربعاء ببطولة الدوري العام، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتلقى محمد شريف اتصالاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي للاطمئنان عليه، خاصة وأنه مرشح بقوة للعودة للأهلي بنهاية الموسم الجاري في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه مع انبي هذا الموسم.