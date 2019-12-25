محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أبدى اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي وادي دجلة، شعوره بالإحباط بسبب موقف فريقه بالدوري والخسارة مؤخرا من بيراميدز، مؤكدا أن دجلة لا يستحق هذا المركز.
وتلقى فريق وادي دجلة خسارة من بيراميدز بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري بهدف نظيف، ليحتل المركز قبل الأخير بجدول المسابقة.
وقال مدرب دجلة في تصريحات لقناة "اون سبورت" بعد مباراة بيراميدز، إن فريقه قدم أداء جيد لكن رغم ذلك الحظ لم يساندهم، مشيرا إلى ان فريقه اهدر العديد من الفرص.
وأضاف، أن دجلة يعاني من أزمة وهي عدم امتلاكه رفاهية الاستبدال لبعض اللاعبين بعد اصابة اخرين، مؤكدا أن إصابة مروان حمدي بالطبع كان لها تأثير على نتيجة اللقاء.
وأوضح، أن تواجد فريقه في قاع الدوري يشعره بالإحباط، متعجبا من وقوف الحظ مع فريقه في بعض المباريات التي يقدومون خلالها أداء قوي ويخسرون في النهاية.
وأشار إلى أن كثرة النتائج السلبية تُصيب اللاعبين بالإحباط، مؤكدًا أنه يثق في قدرة الفريق على العودة وتقديم مستوى جيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب دجلة: كثرة الخسارة تشعر اللاعبين بالإحباط.. والحظ يقف ضدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.