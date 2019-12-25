"أزمة" تقرب الأهلي من التعاقد مع مهاجم في انتقالات يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشفت تقارير سويسرية، أن الأهلي يسعى لاستغلال الخلاف الواقع بين بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن والمدير الفني للفريق من أجل التعاقد معه.

وقال موقع "زنترال بلس" السويسرية أن إليكي لا يشارك مع لوزيرن بشكل منتظم بسبب خلاف مع المدير الفني الحالي للفريق توماس هابيرلي، وهو الأمر الذي يعلمه المدير الفني السابق للفريق رينيه فايلر.

وجلب رينيه فايلر المهاجم النيجيري إلى لوزيرن حين كان مديرًا فنيًا للفريق، واستطاع أن يسجل 13 هدفًا في 32 مباراة مع الفريق تحت قيادة المدير الفني الحالي للأهلي.

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ويمتلك لوزيرن عقدًا مع إليكي حتى 2022 ولا يفكر في التفريط فيه إلا من خلال عرض جيد من الناحية المالي بعدما تعاقد معه في يناير 2018 مقابل 800 ألف يورو، وأصبحت قيمته السوقية الآن 4 مليون يورو.

وشارك إليكي هلال الموسم الحالي بـ21 مباراة في مختلف المسابقات مع لوزيرن لكنه لم يلعب مباراة كاملة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.