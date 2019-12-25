السعيد: فقدان النقاط لا يعني النهاية.. والدوري لا يزال في البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، أن المنافسة على الدوري لا تزال في البداية، رغم فقدان النقاط خلال الفترة الماضية من عمر المسابقة.
وقاد السعيد فريقه بيراميدز للفوز على وادي دجل بهدف دون رد، في مباراة الجولة العاشرة لمسابقة الدوري.
وقال السعيد في تصريحات عقب المباراة، إن فريقه واجه خصم قوي ومنظم ويلعب بطريقة مميزة، لافتًا أن العودة للفوز أمر مهم خلال هذه الفترة.
وأضاف، أن فقدان النقاط لا يعني نهاية المنافسة على الدوري، وبيراميدز استعاد قوته بالفوز على وادي دجلة.
وأوضح، أن وصوله لـ 99 هدف خلال مشواره في الدوري أمر جيد ويدعو للفخر بعد هذا الكم الكبير من الأهداف، متمنيا مواصلة التسجيل ومساعدة الفريق على تحقيق مزيد من الانتصارات.
وأشار إلى أن عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" منح اللاعبين ثقة وطالبهم بالهوء والثقة داخل الملعب لأنهم مجموعة مميزة من اللاعبين.
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