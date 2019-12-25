عدسة الخليج 365 ترصد تطوير الأهلي لدولاب بطولاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: يستعد النادي الأهلي لإطلاق دولاب بطولات جديد، ليكون امتدادا للدولاب القديم. ويعمل مجلس إدارة الأهلي على توسعة دولاب البطولات القديم بعد تطويره، لاستبعاب كؤوس ودروع النادي. وتوج النادي الأهلي بـ41 بطولة للدوري، و36 بطولة للكأس، و11 بطولة للسوبر المصري، و8 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، وبطولة للكونفدرالية، و6 ألقاب للسوبر الإفريقي.

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