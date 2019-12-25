جمال الغندور يعلق على عقوبة إيقاف مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على عقوبة حرمان مرتضى منصور، رئيس الزمالك من حضور 3 مباريات.

وقال الغندور خلال حديثه لبرنامج "تشات شو" التفاعلي على منصة سكاي نيوز عربية على فيسبوك، إن جميع عناصر اللعبة عليهم الإلتزام بما في ذلك إدارات الأندية.

وأضاف، أنه يجب محاسبة ومعاقبة أي عنصر في لعبة كرة القدم، مستشهدا بالنظام المتبع في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لافتًا أن فيفا تحرم على الحكام انتقاد أي من عناصر اللعبة.

وفي وقت سابق شن رئيس الزمالك هجوما على الغندور، عقب مباراة الفريق الأبيض وسموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.