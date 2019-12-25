السعيد يقود بيراميدز لتخطي دجلة ويزيج الزمالك من المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ الخليج 365:

قاد عبد الله السعيد، فريقه بيراميدز للفوز على نظيرهم وادي دجلة بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري.

عبد الله السعيد سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد ارتطام الكرة في يد محمد عبد العاطي لاعب دجلة ليُسددها بنجاح في مرمى محمد عبد المنصف ويحصد 3 نقاط جديدة لفريقه.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 16 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بدلًا من الزمالك، فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 6 متذيلاً جدول الترتيب.

انطلاق المباراة

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول وسط سيطرة متبادلة من جانب الفريقين على الكرة.

الدقيقة 20 كانت أخطر فرص اللقاء عن طريق يعقوبوا لاعب وادي دجلة الذي قاد هجمة بـ "روحين" التسديدة الأولى ارتطمت بالقائم والتصويبة الثانية أخرجها مهدي سليمان ركنية أخرجها دفاع بيراميدز.

الدقيقة 21: بيراميدز رد بهجمة مرتدة كان بطلها أيرك الذي أنطلق بالكرة من نصف الملعب ولكن تصدى لها عبد المنصف وأخرجها دفاع دجلة لركنية تم تنفيذها ولكن أنتهت لركلة حرة غير مباشرة لدجلة داخل منطقة جزاءهم.

الدقيقة 25: حصل بيراميدز على ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة جزاء وادي دجلة بعد احتجاز مدافع دجلة للكرة بين قدميه تم تسديدها من قبل عبد الله السعيد وارتدت لإبراهيم حسن مرة أخرى وفي المرتين ارتطمت بالحائط البشري.

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وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مستمرًا.

وصلنها لنهاية الشوط الأول وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني:

انطلاق الشوط الثاني

مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني من المباراة ولازال التعادل السلبي مستمرًا.

الدقيقة 68: محمد عبد المنصف يتصدى مرة أخرى لخطورة تراوري.

الدقيقة 74: بيراميدز يحصل على ركلة جزاء يسددها عبد الله السعيد ليتقدم لفريقه.

وصلنا للدقيةق 80 ولازال التعادل السلبي مستمرًا مع محاولات من دجلة للتعادل لكن دون أي خطورة.

الدقيقة 90 والحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بدل من الضائعز

انتهت المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء.