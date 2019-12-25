تركي آل الشيخ: سأشتري فريقًا سعودياً حال تطبيق الخصخصة

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه والرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، اليوم الاربعاء، أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية الرياضية في المملكة.

ودعا مجلس الشورى السعودي ، في توصية له امس الثلاثاء ، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية.

وذكرت صحيفة "اليوم اونلاين" الحكومية السعودية انها التقت رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق المستشار تركي آل الشيخ اليوم الاربعاء، وسألته عن رأيه في الأمر، فأوضح أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا حال طُبق هذا القرار.

Advertisements

يذكر أن تركي آل الشيخ سبق أن اشترى نادي "الأسيوطي" في مصر وغير اسمه لـ "بيراميدز" قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد وينتقل للاستثمار في الأندية الإسبانية، حيث يمتلك نادي ألميريا الذي يلعب في الدرجة الثانية.

ويتواجد ألميريا حاليا في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر قادش، وقد خسر مباراته الأخيرة أمام بونفيرادينا بنتيجة 2/ 3 على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوصى في نوفمبر عام 2016 بخصخصة أندية دوري المحترفين وتشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات خصخصة الأندية الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.