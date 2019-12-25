الاتحاد السكندري يختتم إستعداداته لمواجهة الاسماعيلي في البطولة العربية

إختتم الفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف المدير الفني تدريباته استعداداً لمواجهة الاسماعيلي في ربع نهائي بطولة كاس محمد السادس الاندية العربية والمقرر لها يوم السبت بستاد الاسكندرية. يوم السبت بستاد الاسكندرية. ويسعي الفريق لتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصاراتبعدما تعرض الفريق للخسارة امام الاهلي باربعة اهداف دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز. دون رد ضمن منافسات الدوري الممتاز. ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث في بطولة الدوري برصيد 20نقطة، وكان الاتحاد قد تاهل الي ربع نهائي البطولة العربية عقب فوزه علي المحرق البحريني بثلاثة اهداف دون رد.

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