مدرب بيراميدز : لاعبو الفريق استشعروا المسئولية

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لفريق بيراميدز، أن البدلاء في الفريق على نفس المستوى الفني وبإمكانهم تعويض غياب زملائهم، ومحمد فاروق لاعب مهم للغاية هو وباقي لاعبي الفريق، والأهم أن نتيجة الفوز على دجلة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات مرة أخرى". على دجلة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات مرة أخرى". وواصل زيزو، مشيراً إن لاعبي بيراميدز استشعروا المسئولية عليهم بعد النتائج الأخيرة الغير جيدة وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية تحت قيادته لاستعادة الانتصارات، وهو دائما تحت أمر النادي ويعمل بكل جهد في هذه الفترة، ويتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".

كان بيراميدز قد تمكن من الفوز على دجلة بهدف دون رد، جاء عن طريق عبدالله السعيد بركلة جزاء. وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية تحت قيادته لاستعادة الانتصارات، وهو دائما تحت أمر النادي ويعمل بكل جهد في هذه الفترة، ويتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".كان بيراميدز قد تمكن من الفوز على دجلة بهدف دون رد، جاء عن طريق عبدالله السعيد بركلة جزاء.

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