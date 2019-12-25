كشف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن ثقته في تعديل مسار الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها أمام بيراميدز مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز .
وقال تاكيس: " بعد كثرة الهزائم اصبحتنفسية اللاعبين غير جيدة لكننا سنقوم بتغيير ذلك، لدي الثقة في هؤلاء اللاعبين" .
وعلق المدرب اليوناني علي موقفه من الاستمرار في منصبه قائلاً: " ما يهمني وكذلكمجلس ادارة النادي هو الاداء الذي يقدمه الفريق، هم يراهنون علي جودة الاداء وتحسن النتائج في الفترة المقبلة".
وأضاف: " لا يمكن ان نتحدث عن الموقف السئ للفريق الآن بعد 10 مباريات فقط من عمر الدوري، فتحقيق الفوز في مبارة او اثنتين سيغير من ترتيب الفريق في جدول المسابقة".
كانت هذه تفاصيل خبر تاكيس جونياس: اثق في لاعبي وادي دجلة .. والاداء الجيد أكثر مايهم الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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