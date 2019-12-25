تاكيس جونياس: اثق في لاعبي وادي دجلة .. والاداء الجيد أكثر مايهم الإدارة

كشف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن ثقته في تعديل مسار الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها أمام بيراميدز مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الممتاز .

وقال تاكيس: " بعد كثرة الهزائم اصبحت

نفسية اللاعبين غير جيدة لكننا سنقوم بتغيير ذلك، لدي الثقة في هؤلاء اللاعبين" .

وعلق المدرب اليوناني علي موقفه من الاستمرار في منصبه قائلاً: " ما يهمني وكذلك

مجلس ادارة النادي هو الاداء الذي يقدمه الفريق، هم يراهنون علي جودة الاداء وتحسن النتائج في الفترة المقبلة".

وأضاف: " لا يمكن ان نتحدث عن الموقف السئ للفريق الآن بعد 10 مباريات فقط من عمر الدوري، فتحقيق الفوز في مبارة او اثنتين سيغير من ترتيب الفريق في جدول المسابقة".