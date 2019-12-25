تعرف على نتائج الجولة الـ 16 لبطولة دوري اليد للمحترفين 2000

اختتمت اليوم الاربعاء منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري اليد للمحترفين 2000، والتي شهدت فوز الأهلي على سبورتنج، والزمالك على أكتوبر. وجاءت نتائج الجولة كالتالي فوز الزمالك على اكتوبر بنتيجة 28/33 فوز الاهلى على سبورتنج بنتيجة 20/23 فوز البنك الاهلى على المعادى بنتيجة 24/36 فوز الطيران على اصحاب الجياد Advertisements بنتيجة 15/26 بنتيجة 15/26 فوز سموحه على الاوليمبى بنتيجة 28/30 فو طلائع الجيش على الزهور بنتيجة 27/31 فوز حدائق الاهرام على الفيوم بنتيجة 14/27 فوز الحوار على جزيره الورد بنتيجة 25/26 فوز الجزيرة على هليوبوليس بنتيجة 32/35

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