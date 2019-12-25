زيزو : الفوز على دجلة خطوة هامة في مشوار بيراميدز

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لفربق نادي بيراميدز إن مباراة وادي دجلة كانت صعبة للغاية والفوز كان الأهم بغض النظر عن

الأداء لأن الفريق كان يمر بحالة نتائج غير جيدة، متمنياً أن يساعد هذا الفور اللاعبين في تحقيق مزيد من الانتصارات مستقبلا.

وأشار إلى أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة أثر على الأداء بجانب طريقة لعب دجلة القوية للغاية والتكتيك الرائع، وكل اللاعبين كانت لديهم الرغبة في تحقيق الانتصارات مجددا

