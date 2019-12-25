الإسماعيلي يعلن عن قائمته لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الاسماعيلى عن قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء الاتحاد السكندرى مساء السبت فى ذهاب دور الــ8 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". شهدت القائمة عودة كلا من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة فضلا عن عودة وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى. غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة فضلا عن عودة وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى. وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى: Advertisements حراسة المرمى:محمد مجدي – محمد فوزي . في خط الدفاع.. محمود البدرى – أحمد أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم. أيمن – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبواليزيد – باهر المحمدي – محمد هاشم. في خط الوسط:محمود دونجا – محمد مخلوف – عماد حمدى – محمد بيومي – بيكيتى سيلفا – همام طارق – عبدالرحمن مجدي – محمد حمدى ذكي – محمد صادق. في خط الهجوم:حازم مرسى – محمد الشامى – وجيه عبدالحكيم.

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