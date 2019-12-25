مدرب وادي دجلة: الحظ وقف ضدنا امام بيراميدز..ولا نستحق التواجد في قاع الجدول

أعرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة عن حزنه الشديد علي خسارة فريقه امام بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الاسبوع العاشر للدوري الممتاز. ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الاسبوع العاشر للدوري الممتاز. وقال تاكيس في تصريحات عقب نهاية المباراة:" انا حزين جدا واشعر بالاحباط لاننا في قاع ترتيب الدوري ونحن لا نستحق ذلك". جدا واشعر بالاحباط لاننا في قاع ترتيب الدوري ونحن لا نستحق ذلك". وأضاف: "اعتقد ان اننا لم نستحق الخسارة امام بيراميدز مثل العديد من المباريات الأخري التي خسرناها هذا الموسم، لقد وقف الحظ ضدنا اليوم".

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