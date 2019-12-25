شاهد.. نجم الزمالك السابق: عبد الله السعيد مختلف عن كل لاعبي الدوري الممتاز

علق أحمد مجدي نجم الزمالك الأسبق على أداء عبد الله السعيد صانع ألعاب منتخب مصر وفريق بيراميدز، خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة بالدوري الممتاز.

وكان بيراميدز حقق فوز صعب على وادي دجلة بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاربعاء على استاد الدفاع الجوي في

الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بعد الفوز على وادي دجلة اليوم.

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وقال مجدي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " بصراحه عبدالله السعيد لاعب مختلف عن اي لاعب في

الدوري المصري كواليتي مختلف في الباص ورؤيه الملعب وذكاء في التحرك من غير كره لاعب معتقدتش حد هيجي زيه الكام سنه اللي جاية".

يذكر أن الهدف الذي سجله السعيد رفع رصيده إلى 9 أهداف في صدارة هدافي الدوري في الموسم الجاري، كما أصبح على بعد هدف واحد فقط من الإنضمام إلى نادي المائة بعد أن وصل مجمل أهدافه في بطولة الدوري الممتاز إلى 99 هدف.