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تاكيس جونياس: أشكر لاعبي وادي دجلة علي ادائهم الرائع امام بيراميدز

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وجه تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة الشكر للاعبيه علي الرغم من الخسارة بهدف نظيف امام فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة

العاشرة للدوري الممتاز .

وقال تاكيس : "اشكر لاعبي فريقي علي ادائهم الرائع خاصة في الشوط الأول" .

وأضاف: " لعبنا كرة متماسكة في الشوط الاول ولم يساندنا الحظ بعد ان اهدرنا الكثير من الفرص للتسجيل".

واكمل: " خسرنا جهود اثنين من العبينا اثناء اللقاء بسبب الإصابة، انا لا اعلم مدي صحة ركة الجزاء التي احتسبت لفريق بيراميدز".

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