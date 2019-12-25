وجه تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة الشكر للاعبيه علي الرغم من الخسارة بهدف نظيف امام فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولةالعاشرة للدوري الممتاز .
وقال تاكيس : "اشكر لاعبي فريقي علي ادائهم الرائع خاصة في الشوط الأول" .
وأضاف: " لعبنا كرة متماسكة في الشوط الاول ولم يساندنا الحظ بعد ان اهدرنا الكثير من الفرص للتسجيل".
واكمل: " خسرنا جهود اثنين من العبينا اثناء اللقاء بسبب الإصابة، انا لا اعلم مدي صحة ركة الجزاء التي احتسبت لفريق بيراميدز".
كانت هذه تفاصيل خبر تاكيس جونياس: أشكر لاعبي وادي دجلة علي ادائهم الرائع امام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.