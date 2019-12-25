تاكيس جونياس: أشكر لاعبي وادي دجلة علي ادائهم الرائع امام بيراميدز

وجه تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة الشكر للاعبيه علي الرغم من الخسارة بهدف نظيف امام فريق بيراميدز في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة

العاشرة للدوري الممتاز .

وقال تاكيس : "اشكر لاعبي فريقي علي ادائهم الرائع خاصة في الشوط الأول" .

وأضاف: " لعبنا كرة متماسكة في الشوط الاول ولم يساندنا الحظ بعد ان اهدرنا الكثير من الفرص للتسجيل".

واكمل: " خسرنا جهود اثنين من العبينا اثناء اللقاء بسبب الإصابة، انا لا اعلم مدي صحة ركة الجزاء التي احتسبت لفريق بيراميدز".