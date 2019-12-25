حصاد 2019.. عام صعب على ريال مدريد.. وليونيل ميسي ينقذ برشلونة وفالفيردي

شهد عام 2019 العديد من النجاحات والاخفاقات للفرق الكبيرة في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث تمكنت العديد من الأندية من تحقيق إنجازات مميزة، بينما تراجع أخرون بعد ما حققوه، فيما واصلت أندية أخرى فشلها، وتقدم لكم بوابة الوفد تقرير عن حصاد الكرة العالمية، وأبرز أحداثها، ونتناول أبرز إنجازات الأندية الإسبانية بنهاية العام.

برشلونة .. ريمونتادا أخرى وليونيل ميسي ينقذ فالفيردي

تمكن برشلونة من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حصد البطولة للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، وخلال الموسم الجديد يتصدر البلوجرانا ترتيب الليجا.

كما واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه حيث وصل إلى الهدف رقم 50 هذا الموسم، وإنهاء عام 2019 متصدر لترتيب الهدافين في الليجا.

وفشل برشلونة في الحفاظ على لقب بطولة كأس ملك اسبانيا للموسم الخامس على التوالي، بعد أن تلقى الهزيمة أمام فالنسيا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الأوروبي فإن برشلونة تلقى صدمة عنيفة أوروبيًا بعد السقوط أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبعد فوز برشلونة في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، تمكن ليفربول من الإنتفاض في لقاء العودة بأربعة أهداف دون رد، في ريمونتادا قاسية على البلوجرانا، لتكون المرة الثانية على التوالي التي يغادر فيها البطولة الأوروبية بريمونتادا بعد أن سقط في النسخة التي سبقتها

أمام روما الإيطالي.

ليستمر برشلونة في إبتعاده عن منصة التتويج الأوروبية منذ فوزه بالبطولة في موسم 2014/2015، على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وعانى برشلونة بداية الموسم الجاري من إهتزاز الأداء في بعض المباريات محليًا وأوروبيًا قبل أن يتمكن من إستعادة توازنه سريعًا ولكن مازالت الجماهير الكتالونية ترغب في رحيل ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، نظراً لغياب الفريق عن مستواه في العديد من اللقاءات ولكن يتمكن ليونيل ميسي من إنقاذ الفريق وكذلك ينقذ فالفيردي من الإقالة.

ريال مدريد.. عودة زيدان وغياب الإنجازات

بعد أن أصبح ريال مدريد ملك أوروبا لثلاثة مواسم، جاء عام 2019 يحمل معه العديد من الإخفاقات للنادي الملكي .

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فبعد رحيل زين الدين زيدان عانى الفريق كثيراً، وفي بداية العام كان الأرجنتيني سانتياجو سولاري هو المدير الفني لريال مدريد، ولكن مع سوء النتائج تمت إقالته من القيادة الفنية للفريق في مارس 2019.

وعاد مرة أخرى زين الدين زيدان في محاولة لإنقاذ ريال مدريد بعد فشله على المستوى لمحلي حيث فقد بطولة الدوري، وخرج من كأس ملك اسبانيا على يد برشلونة، ليحاول المدرب الفرنسي إعادة الفريق الملكي للطريق الصحيح

وتلقت جماهير الريال صدمة قوية بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ 16، ليفشل الفريق الملكي في الحفاظ على اللقب المفضل له.

ومع بداية الموسم الجديد ظهر ريال مدريد بأداء مهتز، إلا إنه بدأ في إستعادة توازنه مع ختام العام على المستوى المحلي والأوروبي، فأستطاع البقاء في منافسة مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني، بينما تمكن من التأهل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

أتلتيكو مدريد.. مواصلة الغياب الاوروبي والمحلي

وكما غاب ريال مدريد عن منصات التتويج، فإن جاره أتلتيكو مدريد سار على نفس النهج، حيث فشل في تحقيق أي ألقاب خلال الموسم.

ففي الدوري الإسباني، لم يتمكن الروخيبلانكوس من مجاراة برشلونة ليحتل المركز الثاني بـ 76 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الفريق الكتالوني، كما فشل الأتلتي في حصد لقب كأس ملك اسبانيا، بل وودع بطولة كأس ملك إسبانيا بشكل مفاجيء على يد جيرونا في دور الـ 16.

وعلى المستوى الأوروبي، ودع الفريق البطولة مبكراً من دور الـ 16 حيث سقط هو الأخر بريمونتادا أمام يوفنتوس الإيطالي، ليكون الفريق الإسباني الثاني الذي تطيح به ريمونتادا.

فبعد أن فاز على يوفنتوس بثنائية في لقاء الذهاب، فشل بلقاء العودة في الحفاظ على إنتصاره ليخسر بثلاثية من يوفنتوس سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو ليواصل نتائجه ضد الروخيبلانكوس ويودعوا البطولة.

ومع الموسم الجديد لم يظهر الفريق بشكل مميز على المستوى المحلي، حيث فشل في إستغلال تعثرات ريال مدريد وبرشلونة ببداية الليجا، ليفقد النقاط هو الأخر ويتقهقر للمركز الرابع.

وأوروبيًا فإن أتلتيكو تمكن من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال اوروبا، بعد تأهل صعب في المجموعة الرابعة.