رياضة | رد ناري من جمال الغندور على مرتضى منصور بشأن الحكام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من جمال الغندور على مرتضى منصور بشأن الحكام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على توجيه رسالة قوية لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بسبب استمرار الأخير في انتقاد حكام الدوري الممتاز.

وقال الغندور في تصريحات لقناة " سكاي نيوز العربية": على الجميع احترام الحكام، هذا ما يطالب بتحقيقه الاتحاد الدولي لكرة القدم في لوائحه بين جميع عناصر اللعبة، والعالم كله يتبع ذلك".

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وتابع الغندور:" إدارات الأندية جزء من المنظومة، وأعتقد أن على الجميع الالتزام بذلك، ومن يخرج عن هذا الإطار يجب أن تتم معاقبته".

وكان مرتضى منصور، قد انتقد قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة بإيقافه 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك كونه ليس عنصر من عناصر كرة القدم ولا يمكن توقيع عقوبة عليه.