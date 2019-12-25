رياضة | عبد الله السعيد يقود بيراميدز لعبور دجلة بهدف نظيف ويقترب من نادي المائة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الله السعيد يقود بيراميدز لعبور دجلة بهدف نظيف ويقترب من نادي المائة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، في قيادة فريقه لتحقيق فوز هام على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل السعيد هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة، بعدما أحرز ركلة جزاء، ليخطف بيراميدز النقاط الثلاث، ويستعيد الفريق نغمة الانتصارات.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 16 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 6 نقاط في المركز الأخير.