رياضة | مفاجأة.. بديل عمر خربين على أعتاب الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بديل عمر خربين على أعتاب الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الهلال استقرت على المهاجم البديل للسوري عمر خربين، والذي تخطط للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ لتراجع مستواه مؤخرا.

وكان خربين قد تعرض إلى هجوم عنيف من جماهير الزعيم؛ لظهوره بآداء باهت خلال مشاركته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية، والتي حصد فيها الهلال المركز الرابع بعدما سقط أمام نظيره مونتيري المكسيكي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بركلات الترجيح، في المباراة النهائية للبطولة.

وقال الإعلامي حسين الطائي عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نادي الهلال السعودي يفاتح مهاجم المنتخب العراقي ونادي الدحيل مهند علي لتعويض السوري عمر خربين المتوقع رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية لعدم القناعة الفنية فيه في الآونة الأخيرة".

يذكر أن مهند على انضم إلى صفوف الدحيل، في مطلع الموسم الجاري، قادمًا من فريق الشرطة العراقي، وشارك رفقة الدحيل في 3 مباريات، ولم يحرز أو يصنع أي أهداف.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات.