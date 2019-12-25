رياضة | كوتينيو كلمة السر في ميركاتو برشلونة 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو كلمة السر في ميركاتو برشلونة 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو فريق برشلونة لضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

وأصبحت خارطة الصفقات الجديدة للبارسا، متوقفة على البرازيلي فيليب كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ الألماني في الوقت الراهن من أجل توفير الأموال اللازمة للصفقات الجديدة

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وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أن برشلونة يملك مخططاً كبيراً في الميركاتو الصيفي، مشيرة إلى أن هذا المخطط متوقف بشكل كبير على قدرة النادي الكتالوني في بيع نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو المعار في الوقت الراهن إلى بايرن ميونخ الألماني.

ويملك البايرن حق شراء عقد كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، لكن صحيفة " دياريو سبورت " تؤكد أن بايرن ميونخ لن يقدم على تفعيل هذا البند في الصيف المنتظر.

ويرفض برشلونة فكرة بيع فيليب كوتينيو بأقل من 100 مليون يورو، وسط معلومات تؤكد أن تشيلسي وتوتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد سيقتحمون سباق التعاقد مع النجم البرازيلي في الصيف المقبل.