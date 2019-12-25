رياضة | خطوة تفصل ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري من الانضمام إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري من الانضمام إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري من الانتقال إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي المقبل ويرفض باقي الأسماء المعروضة من بين المهاجمين الأفارقة المطروحة عليه من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وقام مهاجم لوزيرن السويسري بمتابعة حساب مواطنه النيجيري جونيور أجايي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء اليوم الأربعاء ، في إشارة إلى اقترابه من ارتداء الفانلة الحمراء في ظل المفاوضات التي يقودها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر وخالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي مع إدارة النادي السويسري لحسم الصفقة وبمساعدة رجل أعمال أهلاوي يقيم في سويسراً حالياً ولاعب سابق في تنس الطاولة بالأهلي.

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ويبحث مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن سيناريو لحسم الصفقة التعاقد مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم بعدما عرض جلال عز نجم النادي الأهلي السابق في لعبة تنس الطاولة على محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر تمويل صفقة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما نجح عبر بعض الوسطاء المقيمين معه في سويسرا من تخفيض قيمة الصفقة إلى 2 مليون دولار بعد مفاوضات مع وكيله السويسري هناك وناديه لوزيرن.

وفي حال موافقة الأهلي والخطيب عقب عودته من فرنسا على اتمام صفقة التعاقد مع ايليكي مهاجم الفريق السويسري من المنتظر أن يطير وفد مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالإضافة إلى المحامي مونتيري إلى سويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.