رياضة | سبورت: برشلونة يصدر قراره ويقرر التخلص من نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: برشلونة يصدر قراره ويقرر التخلص من نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت العديد من التقارير الصحفية في إسبانيا نية فريق برشلونة الاستغناء عن مدافع الفريق الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو خلال قترة الانتثالات القادمة.

وأشارت صحيفة " دياريو سبورت " أن برشلونة يعتزم إجراء تغييرات كبيرة داخل صفوفه في الموسم المقبل، من خلال التخلي عن عدد كبير من اللاعبين، يتقدمهم سيميدو، والذي كان خلال الصيف الماضي لاعباً لا يمكن المساس به داخل أسوار " الكامب نو ".

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وسبق لصحيفة " موندو ديبورتيفو " القول أن إيريك أبيدال بدأ تحركاته السرية للتعاقد مع ظهير أيمن من أجل تعويض سيميدو في صفوف برشلونة، وسط معلومات تؤكد أن النادي الكتالوني قد يسمح أيضاً للاعبه السنغالي الواعد موسى واجي بالرحيل حال تلقي عروضاً مناسبة.

وكان سيميدو قريباً من المغادرة في الصيف الماضي صوب أتلتيكو مدريد، قبل أن تنجح إدارة النادي الكتالوني في الاحتفاظ بالمدافع البرتغالي البالغ من العمر (26) عاماً، مؤكدة أن سيميدو لا يعد متاحاً للبيع، رغم تقدم الروخي بلانكوس بعرض رسمي من أجل الفوز بخدماته مقابل (40) مليون يورو.

وانضم سيميدو إلى برشلونة قادماً من بنفيكا البرتغالي عام 2017، مقابل (30) مليون يورو، لكنه فشل في اثبات قدراته عبر مركز الظهير الأيمن، ليصبح في كثير من الأحيان بديلأً للنجم الاسباني سيرجي روبرتو، مكتفياً بالمشاركة في (100) مواجهة مع برشلونة مع تسجيل هدف وحيد لصالح البلوغرانا.