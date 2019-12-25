رياضة | الاتحاد المغربي يوقف نجم الوداد مباراتين بسبب واقعة أولمبيك خريبكة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد المغربي يوقف نجم الوداد مباراتين بسبب واقعة أولمبيك خريبكة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم، قرار ناريا اليوم الأربعاء، بإيقاف إسماعيل الحداد نجم فريق الوداد البيضاوي، لمباراتين لأسباب تأديبية.

وقررت اللجنة إيقاف الحداد، بعدما قام بالتجاوز بإشارات تنافي قيم الروح الرياضية، وذلك خلال المواجهة التي جمعت فريقه مع أولمبيك خريبكة في بطولة الدوري في 11 من ديسمبرالجاري، والتي فاز فيها فريقه 4 - صفر.

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وكان اللاعب تم عرضه على لجنة الاخلاقيات الاسبوع الماضي، إلا أنها أجلت معاقبته حتى تبحث في الأمر بتعمق.

ويحتل الوداد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة خلف المتصدر نهضة بركان.