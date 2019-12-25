رياضة | صدمة في الهلال قبل مواجهة الحزم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الهلال قبل مواجهة الحزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته الجماعية؛ استعدادًا لمواجهة الحزم، والمقرر إقامتها مساء غد على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، خلال المران، على عددا من الجمل الفنية والتكتيتية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها الثلاثي المصاب؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري، وكارلوس إدواردو عدم تعافيهم من الإصابات، إلى جانب حاجتهم إلى برنامج علاجي تأهيلي ما يعني غيابهم عن مباراة الحزم.

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ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 20 نقطة، حصدهم من 9 مباريات، فيما يتواجد الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

