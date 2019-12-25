رياضة | حصاد الأهلي السعودي في 2019| خسارة كل البطولات وفشل مُستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الأهلي السعودي في 2019| خسارة كل البطولات وفشل مُستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر عام 2019 من الأعوام العجاف التي مرت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، بعد فشله في الخروج بأي انجازات أو بطولات خلاله.

وشهد أهلي جدة، في هذا العام تذبذب المستوى، بعدما أنهى دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، في المركز الرابع، والخروج من دوري أبطال آسيا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" حصاد أهلي جدة السعودي في عام 2019 من خلال التقرير الآتي:-

"دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان"

حقق أهلي جدة، أسوأ نتائجة ببطولة دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الخمس أعوام الأخيرة، بعدما حل في الموسم الماضي بالمركز الرابع بجدول الترتيب.

ولعب أهلي جدة، 30 مباراة بالموسم المُنقضي، فاز خلالها في 17 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، فيما تلقى 9 هزائم طوال الموسم، حاصدًا 55 نقطة وبفارق 15 نقطة كاملة عن النصر المُتوج باللقب.

"دوري أبطال آسيا"

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لعب أهلي جدة السعودي، هذا الموسم بدوري أبطال آسيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي ضمت كل من "السد القطري وباختاكور الأوزوبكستاني، وبرسبولبس الإيراني".

وافتتح أهلي جدة، مشواره بدور المجموعات، عندما فاز على السد القطري بهدفين دون رد في جدة، ثم الهزيمة من باختاكور الأوزوبكستاني بهدف دون رد خارج الديار في الجولة الثانية.

واستكمل أهلي جدة مبارياته بدوري أبطال آسيا، حيث تلقى هزيمة أمام برسبولس الإيراني بهدفين دون رد خارج الديار، قبل أن يعوض الهزيمة بانتصار على ملعبه بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة.

وخرج أهلي جدة لمواجهة السد القطري، وتلقى هزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يختتم دور المجموعات بالفوز على باختاكور الأوزوبكستاني بهدفين مقابل هدف وحيد، ويتأهل محتلًا المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف المتصدر السد القطري برصيد 10 نقاط.

وتوقفت مسيرة أهلي جدة بدوري أبطال آسيا، عند دور الـ16، بعدما واجه مواطنه الهلال السعودي، وأُقصي من البطولة عقب هزيمته ذهابًا برباعية مقابل هدفين، ويتفوق إيابًا بهدف دون رد، إلا أن الهلال حسم تأهله بفارق الأهداف.

"دوري الموسم الجاري"

ويحتل أهلي جدة السعودي، المركز الثاني برصيد 23 نقطة خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، حيث لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في مواجهتين والهزيمة في مثلهما.