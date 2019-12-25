رياضة | مهاجم المقاولون يتصدر.. من هو البديل السوبر في الدوري المصري؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم المقاولون يتصدر.. من هو البديل السوبر في الدوري المصري؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتاج دائمًا أي فريق أن يمتلك بعض الأوراق الرابحة على دكة بدلاءه من اللاعبين أصحاب القدرات والإمكانيات الخاصة، والذين يستطيعون تغيير نتيجة أي مباراة فور دخولهم أرض الملعب، ويساعدون أحيانًا أنديتهم لتحقيق الانتصارات في الأوقات الصعبة.

ويشهد الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020 منافسة قوية بين عدد من اللاعبين على لقب "البديل السوبر" بعد مرور 10 جولات من البطولة المحلية، والذين تألقوا في المباريات الماضية مع أنديتهم رغم مشاركتهم كـ"بدلاء".

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز "البدلاء" الذين تألقوا في الدوري الممتاز بالموسم الحالي:-

1- محمد سالم:

يتصدر محمد سالم مهاجم الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي قائمة "البديل السوبر" في الدوري المصري، وشارك في 6 مباريات كـ"بديل" بواقع 133 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين، وساهم في تواجد فريقه بالمركز الثاني بالدوري الممتاز.

2- أحمد شرويدة:

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يأتي في المرتبة الثانية بقائمة البديل السوبر، أحمد شرويدة لاعب حرس الحدود، والذي شارك في 5 مباريات مع فريقه كـ"بديل" ولعب 204 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدف وحيد.

3- وليد أزارو:

بعدما ابتعد المغربي وليد أزارو عن التشكيل الأساسي للأهلي بالموسم الحالي، نجح في أن يتواجد بقائمة "البديل السوبر"، حيث شارك في 6 مباريات كـ"بديل" بواقع 107 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدفين وصنع هدف وحيد، وساهم في تصدر فريقه ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.

4- صلاح أمين:

المهاجم المخضرم صلاح أمين لاعب مصر المقاصة ورغم النتائج المخيبة لفريقه بالدوري الممتاز ولكنه حجز مكانًا بقائمة البديل السوبر بالدوري هذا الموسم، حيث شارك في 6 مباريات كـ"بديل" بواقع 148 دقيقة لعب، وسجل هدفين وصنع هدف وحيد.

5- وليد سليمان:

نجم الأهلي المتألق وليد سليمان حل بالمرتبة الخامسة بقائمة البديل السوبر في الدوري المصري بالموسم الحالي، حيث شارك في 6 مباريات كـ "بديل" بواقع 146 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدفين، وساعد فريقه لاعتلاء قمة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة.