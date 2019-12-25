رياضة | الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن سيناريو لحسم الصفقة التعاقد مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي المقبل ويرفض باقي الأسماء المعروضة من بين المهاجمين الأفارقة المطروحة عليه من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

ويرفض مسؤولو النادي الأهلي تلبية رغبة فايلر بالتعاقد مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري خوفاً من الانتقادات بسبب خوض اللاعب تجربة سابقة في الدوري الإسرائيلي مما يضع القلعة الحمراء في موقف محرج أمام الرأي العام خاصة الأهلاوي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط يتبني فكرة التعاقد مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري على أن يقوم هو بالدفاع عن النادي في حسم الصفقة ، وذلك بالاستعانة بفكرة لعب محمد صلاح المحترف المصري الدولي لفريق ليفربول الحالي وبازل السويسري السابق في إسرائيل أثناء مشاركته مع بازل في دوري أبطال أوروبا على الرغم من موقف صلاح الرافض للكيان الصيهوني.

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ويبحث الأهلي عن سيناريو خلال الساعات القادمة قبل حسم صفقة المهاجم النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي.

وشهدت الساعات الماضية انفراجة في مفاوضات النادي الأهلي مع النيجيرى ايليكى مهاجم لوزيرن السويسري تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، يناير القادم.

ويتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بالتعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في الميركاتو الشتوي كخيار أول ضمن اللاعبين المطروحين على مائدة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من احتراف ايليكي في وقت سابق بالدوري الإسرائيلي.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن جلال عز نجم النادي الأهلي السابق في لعبة تنس الطاولة عرض على محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر تمويل صفقة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة بعدما نجح عبر بعض الوسطاء المقيمين معه في سويسرا من تخفيض قيمة الصفقة إلى 2 مليون دولار بعد مفاوضات مع وكيله السويسري هناك وناديه لوزيرن.

وفي حال موافقة الأهلي والخطيب عقب عودته من فرنسا على اتمام صفقة التعاقد مع ايليكي مهاجم الفريق السويسري من المنتظر أن يطير وفد مكون من خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بالإضافة إلى المحامي مونتيري إلى سويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب.