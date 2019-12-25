رياضة | فالفيردي يصف الهزيمة الكارثية أمام ليفربول بجملة (قاسية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يصف الهزيمة الكارثية أمام ليفربول بجملة (قاسية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاءت هذه التصريحات خلال المقابلة التي أجرتها وسائل إعلام كاتالونية مع مدرب برشلونة، لتقييم ما قدمه الفريق على مدار الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق كما يجب أن يكون، بحسب مدربه.
وذكر: "حققنا أهدافنا، بدأنا الموسم ونحن نعاني من إصابات في خط الهجوم، لقد تطورنا، بعد أن بدأنا الموسم بهزيمة، أهم شيء هو أننا نجحنا في التغلب على المواقف السلبية: لقد كان المهاجمون الثلاثة (ميسي وسواريز وديمبلي) مصابين كما أن ميسي لم يشارك في فترة الإعداد".
وتحدث عن لقب الدوري الثاني الذي حققه مع البلاوغرانا "الدوري له ظرف مختلف، لأنه يمثل تتويجاً لعمل استمر لموسم كامل، هناك أوقات عندما تفوز به بفارق كبير، يبدو أنه يفقد زخمه، ماذا نفعل؟ لقد فزنا ببطولة الدوري مرتين بفارق الكثير من النقاط، وهو ما يعد نجاحاً كبيراً".
وتطرق فالفيردي ثانية لمباراة الإياب أمام "الريدز" على ملعب آنفيلد قائلاً: "كنا أفضل فريق وكنا نقدم مستوى رائع في دوري الأبطال، دخلنا مباراة الإياب ونحن متقدمون بفارق كبير (3-0) في الذهاب، حاولنا تسجيل هدف، وعلى الرغم من التأخر بهدف في الشوط الأول، إلا أن المباراة كانت لا تزال في متناولنا، ولكن في دقيقتين كارثيتين استقبلنا الثاني والثالث، وفقدنا توازنا، كانت ضربة قاصمة، وكانت واحدة من أصعب لحظات هذا العام".
وأشار إلى أن "ليو موهبة ومن الصعب بالفعل إضافة شيء إلى ما قيل عنه، إنه يمرر تمريرات مثالية، وليست مجرد تمريرات عادية".