رياضة | صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الضوء الأخضر لرحيل صالح جمعة في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة.

وخرج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر في مباريات الأهلي منذ تولي الأخير المهمة رسمياً عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

Advertisements

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر وضع شرطاً من أجل الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، في يناير القادم.

واشترط صالح جمعة قبل رحيله عن الأهلي ضرورة إحضار عرض عربي في دوريات الخليج أو الدوريات الأوروبية مثل اليونان أو البرتغالي من أجل الموافقة على الرحيل عن الفريق الأحمر على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي.

ورفض صالح جمعة لاعب الأهلي فكرة اللعب بالدوري المصري سواء لفريقي سموحة أو إنبي اللذان طلبا التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.