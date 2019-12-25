رياضة | برشلونة يصدم جماهيره بقرار مفاجيء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم جماهيره بقرار مفاجيء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير برشلونة صدمة كبيرة، بعد قرار مجلس إدارة النادي الكتالوني الدخول في مفاوضات من أجل اقناع المدرب إرنستو فالفيردي بالبقاء بصحبة البلوغرانا موسماً آخر، رغم انتهاء عقده الحالي في صيف العام 2020.

أكدت صحيفة " دياريو سبورت "، أن برشلونة يسعى إلى إقناع مدربه إرنستو فالفيردي بتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني عاماً آخر.

وبحسب الصحيفة الشهيرة، فإن عقد فالفيردي ينتهي في صيف العام 2020، مع وجود خيار التمديد لعام إضافي، وهي الخيار الذي لا يملك النادي القدرة على تفعيله إلا بموافقة فالفيردي نفسه.

Advertisements

ويسعى برشلونة إلى اقناع فالفيردي بالبقاء بصحبة برشلونة عاماً آخر، لكن النادي الكتالوني يبحث عن بدائل أخرى خشية رفض المدرب البقاء داخل أسوار " الكامب نو " في الموسم المقبل.

ورغم محاولات برشلونة، إلا أن التوقعات تشير إلى رحيل فالفيردي في الصيف المقبل، دون النظر إلى النتائج التي سيحققها المدرب في البطولات المحلية والأوروبية، بانتظار الكشف عن هوية المدرب الجديد للنادي الكتالوني.

وتملك إدارة برشلونة قائمة بالمدربين المرشحين لخلافة فالفيردي، والتي يتصدرها رونالدو كومان مدرب المنتخب الهولندي في الوقت الراهن.

ونجح فالفيردي خلال ثلاثة مواسم بصحبة برشلونة في التتويج بأربعة ألقاب تمثلت في لقبين بالدوري الاسباني، إلى جانب لقب في كأس ملك اسبانيا، ولقب في كأس السوبر الاسباني.