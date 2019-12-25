رياضة | حصاد النصر السعودي في 2019| نجاح محلي وفشل آسيوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد النصر السعودي في 2019| نجاح محلي وفشل آسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد نادي النصر السعودي، واحدًا من أعرق الأندية السعودية والعربية، والذي يتواجد بالعاصمة الرياض، والمُتنافس معه الهلال من نفس المدينة، وهو الغريم الأول للعالمي.

ولُقب نادي النصر السعودي "بالعالمي" نسبةً لتحقيقه أول مشاركة سعودية في نهائيات كأس العالم للأندية، بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998، وقد حصد على جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة، كما يلقبه عشاقه أيضاً بـ "القاري" كونه أول نادي آسيوي يلعب مباريات رسمية في 4 قارات مختلفة وهي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

وشهد عام 2019، عودة العالمي للتتويج بلقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان على حساب الهلال السعودي، غريمة التقليدي بعد منافسه شرسة حتى الرمق الأخير، كما شهد مشاركة مميزة في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" حصاد موسم 2019 بالنسبة للنصر السعودي من خلال التقرير الآتي:-

"التتويج بالدوري السعودي"

نجح النصر السعودي، في التتويج بلقب دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018-2019، بعدما تفوق على غريمه التقليدي الهلال، بفارق نقطة وحيدة بالجولة الأخيرة.

وشارك النصر السعودي، بالموسم المُنقضي في 30 مباراة، حقق خلالها 22 فوزًا وتعادل في أربع لقاءات وتلقى هزائم في مثلها، حاسمًا الصدارة برصيد 70 نقطة، على حساب الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة بعدما فاز في 21 جولة، والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 3 مباريات أخرى.

وبهذا التتويج رفع العالمي، رصيده من بطولة دوري المحترفين إلى 8 ألقاب بفارق 7 ألقاب عن الهلال السعودي، صاحب الـ15 لقبًا.

"احتلال صدارة الموسم الحالي"

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أما على مستوى الموسم الحالي، واصل العالمي بقيادة البرتغالي فيتوريا المدير الفني، تفوقه محليًا حيث يتصدر جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 26 نقطة بعدما لعب 12 مواجهة، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة في مثلهما.

"دوري أبطال آسيا"

شارك النصر السعودي، في دوري أبطال آسيا بالنسخة الماضية بإعتباره حاملًا لقب بطولة الدوري السعودي، وخاض مباراة أمام أولاماليك الأوزبكستاني، في دور الـ64 وحقق الفوز في المواجهة برباعية نظيفة لينتقل فيما بعد إلى دور الـ32 ومرحلة المجموعات.

وأوقعت القرعة، نادي النصر السعودي في المجموعة الأولى بدور المجموعات والتي ضمت كل من "الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، وذوب أصفهان الإيراني".

وافتتح النصر مباريات دور المجموعات، عندما حل ضيفًا على الوصل الإماراتي وتلقى هزيمة بهدف دون رد، ثم تلقى هزيمة مفاجئة أمام ذوب أصفهان الإيراني، على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية مقابل هدفين.

وتدارك النصر موقفه سريعًا بدور المجموعات على حساب الزوراء العراقي، بعدما فاز عليه على أرضه برباعية مقابل هدف، قبل أن يكرر فوزه بالعراق بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة.

واستقبل النصر السعودي نظيره الوصل الإماراتي على ملعبه، ويحقق فوزًا قاسيًا بثلاثية مقابل هدف بالجولة الخامسة، قبل أن يحقق تعادل خارج الديار أمام ذوب أصفهان الإيراني، بدون أهداف لحساب الجولة الأخيرة.

ونجح الوصل الإماراتي، في التأهل لدور الستة عشر من دور المجموعات عقب احتلاله المركز الثاني بالمجموعة برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر ذوب أصفهان الإيراني برصيد 12 نقطة.

وواجه النصر نظيره الوحدة الإماراتي، في دور الستة عشر، حيث تعادل ذهابًا على أرضه بهدف لمثله، قبل أن يحقق انتصارًا في الإمارات بثلاثية مقابل هدفين ويصعد لدور الثمانية من البطولة.

وانتهت مسيرة العالمي، بدور الثمانية لأبطال آسيا، بعدما خرج أمام السد القطري، حيث حقق فوزًا بالرياض بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتلقى هزيمة في العاصمة القطرية الدوحة بثلاثية مقابل هدف وحيد.