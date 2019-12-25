اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة degla vs pyramids .. لايف on sport دجلة ضد بيراميدز بدون تقطيع hd

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره وادي دجلة، الليلة، في ختام منافسات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة:

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، على استاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة للقاء بيراميدز ووادي دجلة:

تنقل قناتا أون سبورت وتايم سبورت أرضيا وفضائيا المباراة على الهواء مباشرة.

ويدخل بيراميدز مواجهة الليلة، بحثا عن تصحيح المسار على المستوي المحلي، بعد سلسلة من نزيف النقاط المتواصل في آخر 3 مواجهات، والخسارة أمام الزمالك ثم الجونة، وهو ما دفع الإدارة لإقالة المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، وتعيين عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" المسئولية بدلا منه بصفة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وكنت مباراة المصري في الجولة الماضية هي الظهور الأول، لزيزو مع بيراميدز، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويأتي بيراميدز في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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قائمة بيراميدز للقاء وادي دجلة:

المهدي سليمان وأحمد دعدور، وعلي جبر وولفريد كونان، ورجب بكار وأحمد أيمن، وطارق طه ومحمود حمادة، وأحمد توفيق ونبيل عماد دونجا، وعمر جابر وإسلام عيسى وإبراهيم حسن، وعبدالله السعيد وإيريك تراورى، وأحمد علي وجون أنطوي، وعمر لعيوني ودودو الجباس.

وشهدت قائمة بيراميدز استدعاء المهاجم احمد على بعد فترة غياب طويلة، بسبب خلافاته مع المدير الفني السابق ديسابر.

على الجانب الأخر يبحث دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، عن حل جذري للاخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق فقدان الكثير من النقاط، فعلى مدار المواجهات التاسع التي خوضها دجلة حتى الآن، لم يستطيع الحفاظ على تقدمه في أغلب المباريات، لتكون الخسارة أو الهزيمة حاضرا بقوة، وكان أخرها الجولة الماضية أمام انبي، والخسارة بثلاثية قاتلة مقابل هدفين، ليظل دجلة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

قائمة دجلة للقاء بيراميدز:

محمد عبدالمنصف وخالد وليد، وخالد رضا ومحمود مرعى، وعبدالرحمن بودى وأحمد سعيد، ومروان حمدي ومحمد هلال، وإسحاق يعقوب ومحمد عبدالعاطى، وبسام وليد وحسام عرفات، وأحمد حسن وبوزاس فاسيلوس، وعبدالكبير الوادي وإبراهيم عايش، ورفيق كابو وأحمد رمضان بيكهام، وعمرو ميرا ومحمد رضا.

ويقود المباراة تحكيميا محمد سلامة حكما للساحة، وأحمد بكر مساعدا أول، وأسامة عبداللطيف مساعدا ثانيا، وحسين الكريمي حكما رابعا.