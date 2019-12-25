اونلاين | بث مباشر HD مشاهدة مباراة بيراميدز ودجلة gool بث مباشر مباراة بيراميدز اليوم رابط pyramids كورة أتش دي لايف

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يواجه نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وتقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة على أرضية ملعب استاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

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موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة اليوم

تقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة

تنقل مباراة بيراميدز ووادي دجلة عبر قناتي "on sport" و"time sport".