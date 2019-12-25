اخبار الرياضه

الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية رامي ربيعة، مدافع الفريق لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تواجد بشكل تدريجي في تدريبات الكرة خلال الأيام الماضية، بعدما شارك بشكل قوي في الجزء البدني بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح أن الجهاز الفني اطمأن على جاهزية اللاعب بعد مشاركته بقوة في مران الغائبين عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية رامي ربيعة لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا