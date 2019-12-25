شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى السبت المقبل باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
المران بدأ بمحاضرة فنية عقدها الجهاز الفنى مع اللاعبين سعيا لتحفيزهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم ، قبل أن يتم التأكيد على أن تلك الفترة تتطلب جهود مضاعفة من أجل تخطى تلك الكبوة بشكل سريع.
وحرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل التدريبى للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية بمواجهة المقاولون العرب من خلال خوضهم جانب من تدريبات اليوم قبل أن يؤدوا بعدها الاستشفاء فى الثلج من أجل إزالة الارهاق بشكل سريع.
المران الذى شهد حضور "أنوس" عضو اللجنة الفنية ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات تطرق لتدريبات على سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة ، فضلا عن التسديدات بعيدة المدى.
واختتم المران بتقسيمة حماسية تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية والتى تم ايقافها أكثر من مرة لاصلاح الأخطاء.
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