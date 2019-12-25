شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الهلال بعد إصابة «الدوسرى وإدواردو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل نادى الهلال السعوى، بطل دورى أبطال آسيا عن الموسم المنقضى، بسبب إصابة نجم الفريق سالم الدوسرى، بعد مرور 24 ساعة فقط على استقبال صدمة غياب اللاعب البرازيلى كارلوس إدواردو لمدة 3 أسابيع.
وأعلن الهلال، فى بيان رسمى، غياب لاعبه الدولى سالم الدوسرى، عن تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة فريق الحزم، حيث تواجد اللاعب الذى سجل هدف فريقه الأول أمام فلامينجو البرازيلى فى عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادى، لتعرضه لالتهاب فى الركبة.
وقضى سالم الدوسرى فترة معايشة فى فريق فياريال الإسبانى قبل انطلاق منافسات كأس العالم بروسيا، قبل العودة مجددا إلى صفوف الهلال.
يذكر أن الهلال بطل آسيا كان قد احتل المركز الرابع فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى العاصمة القطرية «الدوحة»، بعدما خسر أمام مونتيرى المكسيكى بركلات الترجيح.
كانت هذه تفاصيل خبر قلق فى الهلال بعد إصابة «الدوسرى وإدواردو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.