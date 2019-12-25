شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الهلال بعد إصابة «الدوسرى وإدواردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق داخل نادى الهلال السعوى، بطل دورى أبطال آسيا عن الموسم المنقضى، بسبب إصابة نجم الفريق سالم الدوسرى، بعد مرور 24 ساعة فقط على استقبال صدمة غياب اللاعب البرازيلى كارلوس إدواردو لمدة 3 أسابيع.

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وأعلن الهلال، فى بيان رسمى، غياب لاعبه الدولى سالم الدوسرى، عن تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمواجهة فريق الحزم، حيث تواجد اللاعب الذى سجل هدف فريقه الأول أمام فلامينجو البرازيلى فى عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادى، لتعرضه لالتهاب فى الركبة.

وقضى سالم الدوسرى فترة معايشة فى فريق فياريال الإسبانى قبل انطلاق منافسات كأس العالم بروسيا، قبل العودة مجددا إلى صفوف الهلال.

يذكر أن الهلال بطل آسيا كان قد احتل المركز الرابع فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى العاصمة القطرية «الدوحة»، بعدما خسر أمام مونتيرى المكسيكى بركلات الترجيح.