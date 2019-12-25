شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يُغازل برشلونة من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، يتعهد بالتصالح مع ناديه السابق برشلونة، فى حالة واحدة.

وقالت الصحيفة إن اللاعب مستعد للتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية، إذا تعهد النادى الكتالونى بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيبدأ الفريق القانونى لنيمار بإجراءات التصالح مع برشلونة، بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير رفقة البارسا، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى «كامب نو» وحصوله على راتبه القديم.

وانتقل اللاعب البرازيلى من البارسا إلى «حديقة الأمراء» فى صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائى فى عقده الأخير مع برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة نيمار ستعنى حصوله بشكل تلقائى على الجزء المعلق من مكافأة التجديد لعقده الأخير.

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كان والد نيمار أكد مؤخرًا أنه ونجله، على استعداد للتوصل لاتفاق ودى مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية.

واتهم نيمار برشلونة بعدم دفع جزء من راتبه، عند مغادرته النادى الكتالونى إلى سان جيرمان فى صيف 2017. وطلب نيمار من برشلونة دفع 3.5 مليون يورو، كما اتهم النادى الكتالونى بالتصرف بسوء نية والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه لسان جيرمان.

وأقام نيمار أيضًا دعوى قضائية ضد برشلونة، لعدم حصوله على مكافأة تجديد عقده كاملة فى صيف 2017، رغم أنه انتقل بعد أسابيع قليلة إلى سان جيرمان.

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع نيمار فى الميركاتو الصيفى المقبل، مستندة فى ذلك إلى أحد بنود قوانين فيفا، التى تتيح للنجم البرازيلى الرحيل عن باريس سان جيرمان مقابل تعويض مادى كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بندا فى عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، يمنح اللاعب الأحقية فى الرحيل عن «حديقة الأمراء» الصيف المقبل، مقابل تعويض مالى يحصل عليه النادى الفرنسى، ووفقاً للخدمات القانونية داخل البلوجرانا يتم تقدير هذا التعويض بـ180 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أنه حال عودة نيمار إلى برشلونة، سيكون راتبه 24 مليون يورو وفقاً لنص العقد مع النادى الكتالونى والذى تم كسره فى عام 2017 بين الطرفين.