شكرا لقرائتكم خبر عن «بويل» يعلن غيابه عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب الفرنسى لوكاس بويل عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التى تقام بين 20 يناير والثانى من فبراير المقبل بسبب إصابته فى الكوع الأيمن، التى أبعدته الفترة الأخيرة عن الملاعب.

كان اللاعب الفرنسى (25 عاما)، المصنف 22 بين لاعبى التنس المحترفين، قد بلغ نصف نهائى النسخة السابقة لكنه خسر أمام الصربى نوفاك ديوكوفتيش.

وكتب بويل على «تويتر»: «لن أستطيع المشاركة فى أول نسخة من كأس رابطة التنس المحترفين، ولا فى بطولة أديلايدا، وبخاصة، فى أستراليا المفتوحة. كما تتصورون، أشعر بخيبة أمل شديدة ومحزنة لغيابى عن بداية العام ولكن الموسم طويل وهدفى هو العودة فى أسرع وقت ممكن».

وأضاف «منذ 9 أكتوبر، وضعنا كل تركيزنا لكى نكون مستعدين من أجل بداية العام. اتبعنا كل البروتوكولات التى وصفها الأطباء، ولكن ذلك لم يكن كافيا من أجل التعافى من إصابة الكوع قبل بداية الموسم».

على جانب آخر، تلقى منظمو بطولة أوكلاند للتنس ضربة قوية، بعد انسحاب بيانكا أندريسكو بطلة أمريكا المفتوحة بسبب «مشاكل فى الركبة».

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كانت اللاعبة الكندية هى المصنفة الأولى فى البطولة التى تقام فى الفترة من 6 حتى 12 يناير والتى تعد بمثابة إعداد للاعبين للمشاركة فى أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى فى العام.

وقال منظمو البطولة فى بيان «علمت اللجنة المنظمة بأن بيانكا أندريسكو تعين عليها الانسحاب من البطولة القادمة بسبب مشاكل مستمرة فى الركبة».

وشقت أندريسكو طريقها عبر التصفيات فى أوكلاند فى وقت سابق هذا العام قبل أن تخسر أمام الألمانية يوليا جورجيس فى النهائى، والتى كانت بمثابة بداية لعام مذهل بالنسبة للاعبة الكندية فى 2019.

وأحرزت لقبها الأول فى عالم الاحتراف فى إنديان ويلز ثم هزمت سيرينا وليامز فى نهائى بطولتى تورونتو وأمريكا المفتوحة لتحقق لقبها الكبير الأول.

كانت بطولة أوكلاند تستعد لأقوى تشكيلة فى تاريخها على الإطلاق فى وجود أندريسكو ووليامز وكارولين وزنياكى بطلة أستراليا المفتوحة السابقة وإيلينا أوستابنكو بطلة فرنسا المفتوحة 2017.

كما تشارك فى البطولة سفيتلانا كوزنتسوفا الحاصلة على لقبين فى البطولات الأربع الكبرى وأماندا أنيسيموفا وكوكو جوف قبل التوجه إلى ملبورن بارك من أجل أستراليا المفتوحة التى تقام فى الفترة من 20 يناير إلى الثانى من فبراير.