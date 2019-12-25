شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يسلط الضوء على إنجازات صلاح ضمن أرقام ليفربول فى 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد عام 2019 العديد من الإنجازات لجماهير ليفربول الإنجليزى، بعدما نجح أبناء «أنفيلد» فى الحصول على ثلاث بطولات بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى، وبطولة كأس العالم للأندية.

الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» لخص عام 2019 بالنسبة لليفربول فى مجموعة من الأرقام نستعرضها خلال الآتى:

1- جمع الفريق الإنجليزى 146 نقطة فى بطولة الدورى الإنجليزى بداية من الموسم الماضى (97 نقطة) وحتى آخر جولات الموسم الحالى (49 نقطة)، وخسر الريدز مباراة واحدة فقط خلال 55 مباراة (فاز فى 46 وتعادل فى 8)

Advertisements

2- سجل الدولى المصرى محمد صلاح ثانى أسرع هدف فى نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث إن الهدف الأسرع مُسجل باسم باولو مالدينى لاعب إيه سى ميلان فى نهائى عام 2005، حيث احتاج 108 ثوانى ليسجل هدف التقدم لليفربول فى مرمى توتنهام خلال مباراة النهائى التى جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

3- حقق ليفربول 102 فوز من أصل 161 مباراة فى الدورى الإنجليزى تحت قيادة يورجن كلوب، حيث حقق المدرب الألمانى حقق أعلى نسبة فوز فى أقل عدد من المباريات مقارنة بمدربى ليفربول على مدار التاريخ.

4- حقق ليفربول 97 نقطة الموسم الماضى فى الدورى الإنجليزى، كأكثر فريق يحقق هذا العدد من النقاط دون التتويج باللقب.

5- ساهم محمد صلاح مع فريقه بـ 54 هدفًا (سجل 40 وصنع 14 تمريرة حاسمة) خلال 46 مباراة شارك بها بقميص ليفربول فى مختلف البطولات بالموسم الماضى.

6- جمع ليفربول 49 نقطة حتى الآن فى مشواره ببطولة الدورى الإنجليزى منحته أفضل انطلاق للفريق على الإطلاق.