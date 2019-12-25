شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأرجنتين: تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال هى الأصعب فى العالم ونعلم قيمة ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالونى، أن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال تعد «الأكثر صعوبة فى العالم»، مشيرا إلى أن «التانجو» اكتسب النضج الكافى خلال عام 2019 بقيادة ليونيل ميسى.

وصرح سكالونى فى مقابلة مع موقع الاتحاد الأرجنتينى للعبة «تصفيات أمريكا الجنوبية أكثر صعوبة حتى من أوروبا، لأنك هنا تذهب للعب فى المرتفعات، فى ملاعب تعانى أرضيتها من الجفاف، تلعب فى الصقيع، فى الحر. كما أن التصفيات دائما ما كانت معقدة بالنسبة للأرجنتين».

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وحول نجم المنتخب الأرجنتينى وبرشلونة، ليونيل ميسى، الذى توج هذا العام بجائزتى الكرة الذهبية و«الأفضل» من الفيفا، قال «نعلم قيمته داخل الملعب، لقد نجح فى توحيد صف الفريق بشكل يجعلنا نفخر به».

وتابع «كجهاز فنى هو لاعب إضافى فى الفريق، نجحنا فى عدم تمييزه عن الآخرين، لكنه يمنحنا القوة اللازمة، الآن أصبحنا فى وضع يدعو للتفاؤل، أعتقد أننا اكتسبنا النضج الكافى كفريق خلال الأشهر الستة الماضية».

وينتظر أن تنطلق التصفيات فى أواخر مارس 2020 بين المنتخبات العشرة لأمركا الجنوبية، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمونديال قطر مباشرة، على أن يخوض صاحب المركز الخامس ملحق الفيفا. وتستهل البرازيل مشوارها أمام بوليفيا والأرجنتين أمام الإكوادور، وأوروجواى أمام تشيلى، وكولومبيا أمام فنزويلا وباراجواى أمام بيرو، بينما ستقام مباراة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين يوم 13 أكتوبر من العام المقبل.