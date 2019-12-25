شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف منظمون أن قيمة الجوائز المالية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس زادت بنسبة 14% إلى 71 مليون دولار أسترالى (49.1 مليون دولار) وسيكون اللاعبون الذين يودعون البطولة من الأدوار الأولى الأكثر استفادة من هذه الزيادة.

وسيحصل الخاسرون فى الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للقرعة الرئيسية لأولى البطولات الأربع الكبرى على 20 ألف دولار أسترالى بزيادة قدرها الثلث مقارنة بالعام الماضى، بينما سيحصل اللاعبون الذين يودعون منافسات الفردى من الدور الأول للقرعة الرئيسية على 90 ألف دولار أسترالى بزيادة قدرها 20%.

وقبل انطلاق أستراليا المفتوحة فى 2018 نأى الصربى نوفاك ديوكوفيتش بنفسه عن تقارير وسائل إعلام ذكرت أنه يقود ثورة على الطريقة التى توزع بها الجوائز المالية للبطولات الأربع الكبرى لمساعدة أكبر عدد من اللاعبين.

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وقال كريج تايلى مدير بطولة أستراليا المفتوحة فى بيان «نحرص منذ فترة طويلة على زيادة الجوائز المالية وتحسين أجواء المشاركة لأكبر عدد من لاعبى التنس الدوليين»، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية للجوائز المالية زادت بأكثر من 3 أمثالها منذ 2007.

وأضاف «هذا العام ضغطنا من أجل زيادة مكافآت اللاعبين الذين ينافسون بالأدوار الأولى للبطولة فى الفردى والزوجى».

وسيحصل بطل فردى الرجال وبطلة فردى السيدات فى نسخة 2020 على زيادة أصغر نسبيًا فى الجوائز المالية، حيث سينال الفائز 4.12 مليون دولار أسترالى بزيادة قدرها 20 ألف دولار.

ويضمن اللاعبون عادة مكانًا فى القرعة الرئيسية فى البطولة التى تنطلق فى 20 يناير/ كانون الثانى من خلال الوجود فى قائمة أفضل 100 لاعب فى التصنيف العالمى.

وتحمل اليابانية نعومى أوساكا، لقب فردى السيدات فى أستراليا المفتوحة، بينما حصل ديوكوفيتش على لقبه السابع، وهو رقم قياسى بالفوز على غريمه رافاييل نادال فى نهائى 2019.