شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي على مضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت، اليوم، الأربعاء، على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الأسبوع العاشر بالدوري الممتاز لكرة القدم.
أحرز هدف المباراة الوحيد لاعب المصري أحمد ياسر في الدقيقة 39 من عمر المباراة. وتم طرد لاعب المصري إيميكا ايزي في الدقيقة 88.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد المصري إلى 11 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند سبع نقاط في المركز الـ16.
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