شكرا لقرائتكم خبر عن «ديست الأشراف» يتأهل لنصف نهائي دوري الثقافة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتضن مركز شباب المدينة بدمنهور «محافظة البحيرة»، اليوم، الأربعاء، منافسات اليوم الأول دور الـ 32 من دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، الذي ينظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة أشرف محمود، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويهدف دوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية إلى مشاركة الفرق والأنشطة المتواجدة في مراكز الشباب بعيدًا عن فرق كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى، الذي يفضل عدم مشاركتها من أجل إتاحة الفرصة لباقي الأنشطة الأخرى داخل المراكز في المشاركة بالمسابقة.

Advertisements

وشهدت منافسات اليوم حضور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وأشرف سعيد، مدير عام الشباب والرياضة، ومحمد غريب، مدير عام مراكز الشباب والمشرف على دوري مراكز الشباب لكرة القدم والثقافة الرياضية، والأستاذ أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية.

وتأهل فريق مركز شباب ديست الإشراف للدور نصف النهائي لدوري مراكز الشباب للثقافة الرياضية، في نسخته الثانية التي تقام مباراته النهائية يوم 7 يناير المقبل في مركز التعليم المدني بالقاهرة.

وكان فريق دست الإشراف تأهل عن مجموعة الأولى التي ضمت مراكز شباب منطقة الدلتا والإسكندرية ومطروح والتي أقيمت أدوارها الأولى في الإسكندرية.

وبلغت الندية في المنافسة قمتها في مباراة تحديد بطل المجموعة الأولى المتأهل للدور نصف النهائي بين دست الإشراف وجواد حسني ليفوز دست الإشراف بالإجابة على السؤال الفاصل، وينتظر بطل مجموعة القناة التي ستجرى منافساتها غدًا الخميس في السويس، وتضم مراكز شباب: «6 أكتوبر العريش وكبريت المفارق والجزيرة من السويس، والمناصرة بورسعيد، والتجمع الأول وطرة الأسمنت والجزيرة من القاهرة وأبوعياد والشيخ زايد من الإسماعيلية، والورد من جنوب سيناء، وأم خنان الجيزة».