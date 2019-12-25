نجم برشلونة يرفض العودة للفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

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يقدم النجم البرازيلي كوتيتيو أداء جيد في الفترة الأخيرة مع العملاق البافاري بايرن ميونخ ويريد إستكمال المسيرة معه بعد تسجيله هاتريك وصناعته للعديد من الأهداف .



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كوتينيو رفض العودة إلي برشلونة مرة أخري ويسعي إلي العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد ، أو توتنهام هوتسبير ، أو إستكمال مسيرته مع بايرن ميونخ .

جدير بالذكر أن اللاعب معار لموسم واحد علي سبيل الإعارة من برشلونة إلي بايرن ميونخ بعد ماقدم أداء سيئ مع النادي الكتالوني جعله يخرج للإعارة .