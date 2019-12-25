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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم برشلونة يرفض العودة للفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
محمد حسين
يقدم النجم البرازيلي كوتيتيو أداء جيد في الفترة الأخيرة مع العملاق البافاري بايرن ميونخ ويريد إستكمال المسيرة معه بعد تسجيله هاتريك وصناعته للعديد من الأهداف .
وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كوتينيو رفض العودة إلي برشلونة مرة أخري ويسعي إلي العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة مانشستر يونايتد ، أو توتنهام هوتسبير ، أو إستكمال مسيرته مع بايرن ميونخ .
جدير بالذكر أن اللاعب معار لموسم واحد علي سبيل الإعارة من برشلونة إلي بايرن ميونخ بعد ماقدم أداء سيئ مع النادي الكتالوني جعله يخرج للإعارة .
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