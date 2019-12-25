شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يقرر إعادة نجمه من الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019 قرر الفريق الأسباني ريال مدريد إعادة نجمه الشاب "أوديجارد" والذي يلعب حاليا في صفوف ريال سوسيداد في الدوري الأسباني "الليجا" .

ويقدم أوديجارد مستوي جيد مع سوسيداد ولهذا السبب قرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إستعادة اللاعب من جديد خصوصاً مع إقتراب رحيل إيسكو إلي تشيلسي الإنجليزي . ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بعد تعثره في الجولة الماضية وتعادله ./. خلف الغريم التقليدي برشلونة والذي يحتل المركز الأول بفارق نفطتين عن النادي الملكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يقرر إعادة نجمه من الإعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.