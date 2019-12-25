الألمانية: الأخضر وجد ضالته في رينارد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

أكدت وكالة الأنباء الألمانية أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وجد ضالته في الفرنسي هيرفي رينارد الذي ساعد في تحسين النتائج وتطوير الأداء واكتشاف عدد من المواهب الجديدة في الشهور القليلة الماضية.

وقال تقرير بثته الوكالة أمس: بعد الخروج المبكر من بطولتي كأس آسيا وكأس أمم غرب آسيا في غضون أشهر قليلة، أدرك المسؤولون بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضرورة التعاقد مع مدرب كبير يمكنه إعادة الاتزان للفريق وتصحيح الأوضاع في قيادة هذا الجيل المفعم باللاعبين الموهوبين.

وقع اختيار مسؤولي الأخضر على هيرفي رينارد صاحب البصمات الرائعة في عالم الساحرة المستديرة الذي تولى تدريب الفريق في أواخر يوليو الماضي ليبدأ رحلة إعادة بناء الفريق على أسس وقواعد مختلفة عما كان عليه الفريق في السنوات الماضية.

وبعد مرور ستة أشهر فقط على العروض الجيدة نسبيا للمنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، خاض الأخضر تحديا مثيرا في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات خلال يناير الماضي.

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وبمجرد تولي رينارد مسؤولية الفريق، بدأ تصحيح بعض المفاهيم في أداء الفريق، حيث كانت عروض الفريق في الماضي تصطبغ بالناحية الهجومية على حساب الجانب الدفاعي، وهو ما قد يكلف الفريق كثيرا في مواجهة منتخبات لديها القدرة على المنافسة والهجوم.

وبعد عروض ونتائج متذبذبة المستوى في بداية رحلة الفريق بالتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين، ظهرت بصمة رينارد على أداء الفريق في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24).

وأخيرا جاء أداء الفريق الجيد خلال مبارياته بالبطولة التي أنهى مسيرته فيها بالهزيمة أمام نظيره البحريني في المباراة النهائية للبطولة.

وكشفت مباريات الفريق في البطولة الخليجية عن اعتماد الأخضر على المدرسة الفرنسية التي تتسم بواقعية الأداء، وذلك في طريقه للفوز بالمركز الثاني بعد الهزيمة أمام المنتخب البحريني.

وأكدت مباريات هذه البطولة وغيرها من مشاركاته أن المنتخب السعودي وجد ضالته بالفعل، حيث أصبح التعاقد بين الأخضر ورينارد بمثابة الاندماج المثالي.