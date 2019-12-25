90 طفلا يثيرون البهجة في بطولة سلمان للشطرنج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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90 طفلا يشاركون في بطولة الملك سلمان للشطرنج التي تبدأ مبارياتها التنافسية بفندق راديسون كولكشن بالعاصمة الروسية موسكو اليوم بحضور 326 لاعبا من 52 دولة، يتقدمهم بطل العالم أوليج بيرفاكوف، وكوكبة من أبرز عباقرة اللعبة في شتى أنحاء المعمورة، حيث تستمر مبارياتها حتى الاثنين المقبل.

وتجري تغطية البطولة التي تزيد جوائزها على مليوني دولار بثلاث لغات «الإنجليزية والروسية والإسبانية»، وتحصل على برنامج يحتوي على مسابقات لحل المشكلات في الشطرنج السريع والخاطف للأطفال.

وسيكون المشاركون قادرين على التقاط الصور مع لاعبي الشطرنج الكبار في العالم بقيادة العالمي النرويجي ماغنوس كارلسن، فيما يعود بطل العالم الرابع عشر فلاديمير كراميك الذي أعلن اعتزاله في بداية العام، للمشاركة في بطولة الخاطف.

ما هي مسائل الشطرنج؟

لغز باستخدام قطع الشطرنج على رقعة شطرنج، ويتحدد للشخص الذي سيحل المسألة إرشادات كيف ينفذها

أقيمت لها بطولات سواء للمؤلفين أو من يحل المسائل

في سنة 1988 تأسست منظمة ARVES، وهي اختصار لـ(Alexander Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie)، وتعني »منظمة ألكسندر روب لدراسة نهاية اللعب«، والتي وحدت حاليا عددا من دارسي الشطرنج من مختلف البلدان

تهدف إلى تقوية مهارات اللاعبين وإنماء طريقة التفكير والخيال

يعرض العلماء جائزة قدرها مليون دولار لأي شخص يتمكن من حل مسألة شطرنج كلاسيكية

لغز الوزراء الثمانية

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يطلب وضع ثمانية وزراء على رقعة شطرنج مكونة من ثمانية مربعات على كل جانب، بحيث لا يكون أي منها في موقع يهدد آخر.

عرض معهد كلاي للرياضيات جائزة قدرها مليون دولار لكل من يتمكن من حل التحدي كجزء من مسائل جوائز الألفية، بعدما أثبت فريق جنت في ورقة بحثية جديدة أن مسألة إكمال الوزراء النون هي مثال لما يسمى بمسائل P vs NP (كثيرة حدود وكثيرة حدود غير القطعية).

برنامج الأطفال في البطولة:

ـ 26 ديسمبر

3 مساء- 5:00 مساءمعرض متزامن في حل دراسات الشطرنج

5:30-7:30

مسابقة حل مشكلات مسائل شطرنج

ـ 27 ديسمبر - 29 ديسمبر

الشطرنج الخاطف للأطفال

28 ديسمبر- 30 ديسمبرالشطرنج السريع للأطفال

جدول البالغين في البطولة

الشطرنج السريع، حيث سيتضمن 15 جولة مقسمة على يومين

الشطرنج الخاطف، حيث سيتضمن 21 جولة مقسمة على يومين

الجائزة المضمونة لبطولة الخاطف المفتوحة 30,000 روبل

الجائزة المضمونة لبطولة السريع المفتوحة 30,000 روبل

يحصل المشاركون والفائزون في بطولات الأطفال على هدايا وكؤوس وميداليات

اللاعبون العرب المشاركون:

السعودية

حسن المطيري

أحمد الغامدي

عبدالرحمن مشاري

أحمد الثبيتي

حمود النهير

أحمد عدلي

باسم أمين

تيسير محمد

سالم صالح

المشاركون بالأرقام:

52 دولة

326 لاعبا

206 رجال

120 امرأة